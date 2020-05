In Urbach ist am Montag ein Gebäude auf dem Wellingshof in Brand geraten. Das Feuer löste einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren aus der Umgebung aus. Nach ersten Informationen wurde eine Person verletzt. Der Einsatz dauert zur Stunde (19.21 Uhr) noch an. Unter anderem sind zwei Drehleitern im Einsatz, da das Feuer auf benachbarte Gebäude überzugreifen droht. Beim Wellingshof handelt es sich um ein größeres landwirtschaftliches Anwesen.