In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15.12.) ist in Kirchberg an der Murr eine Scheune auf einem Biohof in der Schillerstraße abgebrannt. Die örtliche Feuerwehr war bei dem Großbrand mit externer Unterstützung im Einsatz.

Meterhohe Flammen in der Nacht

Insgesamt waren laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen neun Fahrzeuge und 51 Einsatzkräfte ausgerückt. Gemeldet worden war das Feuer nach ersten Angaben gegen 2 Uhr, die Flammen schlugen teils meterweit in die