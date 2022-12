Großer Feuerwehreinsatz in Backnang: Schuppen mit Brennholz steht in Flammen

In Backnang ist es am Freitagmittag (16.12.) zu einem großen Feuerwehreinsatz gekommen. Grund dafür war ein Schuppenbrand in der Mainhardter Straße.

Schuppen mit Brennholz fängt Feuer

Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen ging der Notruf gegen 12.25 Uhr ein. Ein circa drei auf drei Meter großes Brennholzlager stand in Flammen. Bei dem Vollbrand wurde auch eine angrenzende Garage beschädigt.

Laut der Polizei wurde durch das Feuer niemand verletzt. Die Feuerwehr Backnang, die mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus und die Garagen verhindern.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 30.000 Euro. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.