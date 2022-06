Großerlach: 19-Jähriger kracht mit Auto betrunken gegen mehrere Bäume

In Großerlach ist ein 19-Jähriger betrunken gegen mehrere Bäume gefahren. Laut Angaben der Polizei war er am Donnerstagmorgen (16.06.) auf der Kreisstraße 1903 von Hohenbrach in Richtung Erlach unterwegs.

Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit mehreren Bäumen. Verletzt wurde er hierbei nicht. Sein Führerschein wurde ihm von der Polizei abgenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Ein Abschleppdienst und die Feuerwehr Großerlach war für die Beseitigung der Unfallfolgen im Einsatz.