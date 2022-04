Bei einem Zimmerbrand in einem Pflegeheim der Erlacher Höhe in Großerlach hat ein bettlägeriger 57-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Fachklinik. Weshalb es zu dem Brand in einem Zimmer im Erdgeschoss gekommen war, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

{element}

Gegen 13.50 Uhr am Mittwoch war beim Rettungsdienst die Meldung eingegangen, in der Pflegeinrichtung sei in einem Zimmer Feueralarm ausgelöst