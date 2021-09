In Großerlach hat ein missglückter Kochversuch am Dienstagmittag (21.09.) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Wie die Polizei mitteilt, rief ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen kurz vor 12 Uhr bei der Rettungsleitstelle an. Grund hierfür was das vollgerauchte Treppenhaus. Daraufhin rückten die Feuerwehren aus Großerlach, Murrhardt und Sulzbach in die Straße In der Reute aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Situation allerdings bereits entschärft. Der Nachbar hatte