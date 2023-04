Haubersbronn: Sturm am Freitag (31.3.) - Baum stürzt auf Wieslauftalbahn-Strecke

Am Freitag (31.03.) ist ein Sturm über den Rems-Murr-Kreis hinweggezogen. Auf der Strecke der Wieslauftalbahn bei Schorndorf-Haubersbronn hat ein umgestürzter Baum für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Laut Einsatzbericht auf der Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf wurden die Einsatzkräfte um 14.08 Uhr unter dem Stichwort "Technische Hilfeleistung - Baum-/Sturmschaden" alarmiert. "Der Baum wurde durch die Feuerwehr mittels Kettensäge entfernt", heißt es weiter. Im Anschluss sei die Einsatzstelle an den zuständigen Notfallmanager der Württembergischen Eisenbahn-Gesellschaft (WEG) übergeben worden.

Polizei: Keine Verletzten nach Sturm am Freitag

Die Polizei sei über den Vorfall informiert worden, sagte ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Vor Ort seien die Beamten jedoch nicht gewesen.

Generell habe es im Kreis am Freitag (31.03.) mehrere sturmbedingte Einsätze gegeben, so der Sprecher weiter. So war zum Beispiel in der Sommerhalde in Haubersbronn eine 15 Meter hohe Tanne umgestürzt. Auch auf der Kreisstraße zwischen Schornbach und Mannshaupten sei ein Baum auf die Fahrbahn gefallen. Verletzte habe der Sturm am Freitag im Rems-Murr-Kreis keine gefordert, heißt es vonseiten der Polizei.

Wetterdienst: Sturmböen im Rems-Murr-Kreis auch am Samstag möglich

Am Samstag (01.04.) bleibt es im Kreis weiter stürmisch. Eine amtliche Warnung vor Sturmböen gilt laut Wetterdienst noch bis voraussichtlich 16 Uhr. Auch für die Stadt Stuttgart wird gewarnt. "Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h [...] und 75 km/h [...] aus südwestlicher Richtung auf.", so der DWD auf seiner Homepage.