Hochwasser überflutet Bahn-Unterführung: Feuerwehr Plüderhausen befreit Fahrzeug

Symbolfoto. © Joachim Mogck

Die Feuerwehr Plüderhausen wurde am Mittwochabend (23.0.6) in die Birkenallee zur Unterführung gerufen, in der wegen des Unwetters das Wasser stand. Dort steckte ersten Informationen zufolge ein Auto fest, das von der Feuerwehr befreit werden musste. "Die Feuerwehr hat das Fahrzeug mit Muskelkraft des Fahrzeugs aus der Unterführung befreit", teilt stellvertretender Kommandant Dominik Ströhlein auf Nachfrage mit. Es gibt keine Verletzten.