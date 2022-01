In Plüderhausen hat die Poilzei am Mittwochmittag (19.01.) die Suche nach einem mutmaßlichen Straftäter begonnen. Mit Hubschrauber und Rettungshundestaffel wird nach einem bislang Unbekannten gefahndet, der zuvor versucht haben soll, in ein Haus einzubrechen.

Personenbeschreibung

Die Polizei beschreibt den Mann in einer aktuellen Pressemitteilung als etwa 20-25 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er habe eine "dünne Statur" und soll zur Tatzeit eine olivfarbene / gelbe Jacke und