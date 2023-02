Hubschrauber über Waiblingen: Kinder mit Spielzeugwaffen lösen Einsatz aus

Zu einem Polizeieinsatz in der Nähe eines Kindergartens in der Zeppelinstraße ist es am Dienstagnachmittag (14.02.) in Waiblingen gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war ein Mann mit zwei dem „äußerlichen Anschein nach" Maschinenpistolen unterwegs. Was war passiert?

Waffen nicht echt

Die Polizei schickte zur Sicherheit einen Hubschrauber und Einsatzkräfte los. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich jedoch heraus, dass es sich um Spielzeugwaffen handelte.

Ein Vater war mit seinen zwei Kindern unterwegs und hatte zwei Spielzeugwaffen dabei. „Das Rätsel wurde schnell gelöst,“ so Pressesprecher Rudolf Biehlmaier. „Es lag keine Ernsthaftigkeit vor“. Die Spielzeugwaffen wurden allerdings von der Polizei sichergestellt.