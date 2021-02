Hubschrauber kreist in der Nacht auf Donnerstag (18.2.) über Weinstadt

Ein Hubschrauber ist in der Nacht auf Donnerstag von circa 23.30 Uhr an über Weinstadt gekreist. Unter anderem Beutelsbacher und Endersbacher konnten beobachten, wie er zwischenzeitlich minutenlang fast bewegungslos aber unter weithin vernehmbarem Propeller-Lärm in der Luft stand und die Straßen mit einem Scheinwerfer ausleuchtete. Doch auch in den umliegenden Orten treibt die Frage nach dem Einsatz die Menschen um, wie ein Blick in die Sozialen Medien verrät.

Wie eine Anfrage unserer Zeitung beim Polizeipräsidium Aalen ergeben hat, war die Polizei auf der Suche nach einer vermissten Person.

Wir werden uns am Donnerstagmorgen bei der Polizei nach näheren Informationen und dem Verlauf der Suchaktion erkundigen.