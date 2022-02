Symbolfoto. © ZVW/Gabriel Habermann

Mit dem Hubschrauber, der am Donnerstagabend (10.02) gegen 18.15 Uhr über Winnenden kreiste, wurde ein 91-jähriger, dementer Mann gesucht, der nach Polizeiangaben kurze Zeit später entdeckt werden konnte. Am Bahnhof Murhardt ist mittlerweile eine ebenfalls vermisste 51-Jährige aus den Rems-Murr-Kliniken Winnenden aufgetaucht. Nach ihr wurde beim Hubschraubereinsatz am Donnerstagabend ebenfalls gesucht.