Ein Jagdpächter hat am Freitag (05.02.) gegen 15 Uhr in seinem Jagdbezirk in Korb ein totes Reh gefunden. Laut Polizei dürfte das Tier aufgrund der Spuren an der Kehle von einem streunenden Hund gerissen worden sein.

"Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Hundehalter wurden durch das Polizeirevier Waiblingen aufgenommen", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.