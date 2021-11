In Schmiden brennt am Dienstagabend eine Hütte in der Nähe des Abenteuerspielplatzes. © Benjamin Beytekin

In Schmiden ist am Dienstagabend ein Brand einer Hütte in der Nähe des bekannten Abenteuerspielplatzes Fellbach gemeldet. Brandort ist im Nurmiweg. Kurz nach 19 Uhr ging der Notruf ein. Die Feuerwehr Schmiden ist mit drei Fahrzeugen ausgerückt. Zur Brandursache kann die Polizei noch nichts vermelden, solange die Arbeit der Feuwerwehr nicht vorbei ist.