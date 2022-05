Irrfahrt durch Gärten endet an Wohnhaus: 3 Seniorinnen in Burgstetten verletzt

In Burgstetten hat sich am Mittwochabend (25.05.) ein ungewöhnlicher Unfall ereignet. Eine 81-Jährige ist mit ihrem BMW durch zwei Gärten gefahren und schließlich gegen ein Wohnhaus geprallt. Die Fahrerin und ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von 81 und 77 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt, die 77-Jährige schwer.

Erst rückwärts in ein Blumenbeet, dann vorwärts in zwei Gärten

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, waren die beiden Mitfahrerinnen an der Einmündung zwischen der Falkenstraße und der Finkenstraße eingestiegen. Als die 81-Jährige anfuhr, geriet sie erst rückwärts in ein Blumenbeet und dann vorwärts die abschüssige Finkenstraße hinunter. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr zwei Gärten und prallte schließlich mit dem BMW gegen ein Haus.

15.000 Euro Schaden am Fahrzeug

Die Polizei war mit zwei Streifenwägen, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Schaden an den Gärten und am Wohnhaus kann laut Polizei bislang nicht beziffert werden. Auch zur Unfallursache können noch keine Angaben gemacht werden.