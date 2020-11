Jagdunfall in Winterbach: Zwei Männer durch Schrotkugeln verletzt

Bei einem Jagdunfall sind am Samstagmorgen (31.10.) zwei Männer im Bereich der Rosenstraße verletzt worden. Gegen 8.45 Uhr führten insgesamt 19 Teilnehmer am Remsufer eine Entenjagd durch. Nach Angaben der Polizei übersahen die Jäger die beiden Männer, die sich etwa 40 bis 50 Meter von ihnen entfernt am gegenüberliegenden Remsufer befanden.

Schrotkugeln der Jäger trafen die beiden 45 und 60 Jahre alten Männer und verletzten sie dabei leicht. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer die Schüsse abgefeuert hat.