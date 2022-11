Jugendliche lösen in Welzheim Feuerwehreinsatz aus

Vier Jugendliche haben am Mittwochnachmittag (16.11.) in Welzheim einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Freiwillige Feuerwehr Welzheim rückt aus

Den Angaben zufolge zündeten die Jugendlichen im stillgelegten Brunnen in der Heckenstraße beim Ostkastell Unrat an. Eine Passantin alarmierte die Feuerwehr. Die rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an und konnte den Brand schnell löschen.

Laut Polizeibericht entstand nach aktuellem Kenntnisstand kein Sachschaden.