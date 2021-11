Glimpflich ausgegangen ist ein Brand am Donnerstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Uhlandstraße. Im ersten Obergeschoss war beim Kochen ein Topf in Flammen geraten. Die Bewohnerin konnte allerdings das Feuer selbst löschen, noch ehe die von Nachbarn gegen 14.45 Uhr alarmierte Feuerwehr eintraf.

{element}

Weil ein Zimmerbrand gemeldet war, rückte die, wie in solchen Fällen üblich, zunächst mit gleich vier Fahrzeugen und 25 Mann aus. Die Wehr hatte vor Ort aber nur noch zu