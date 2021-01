Kaisersbach: Bus kommt von Fahrbahn ab und rutscht in Graben

Auf der Landesstraße 1120 zwischen Kaisersbach und dem Ebnisee hat es am Freitagmorgen (08.01.) gegen 6 Uhr einen Unfall mit einem Linienbus gegeben. Nach Angaben der Polizei war der 49-jährige Fahrer des Busses von Kaisersbach in Richtung Ebnisee gefahren, als er in einer Linkskurve nach rechts gegen den Bordstein geriet.

Das Fahrzeug drehte sich auf der glatten Straße, rutschte von der Fahrbahn und kam seitlich im Straßengraben zum Stehen. Im Bus befanden sich laut Polizei keine Fahrgäste.

Ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer musste kurze Zeit später wegen des Unfalls an derselben Stelle abbremsen. Auch er verlor die Kontrolle über sein Auto, konnte nicht mehr anhalten und rutschte gegen den Bus. Verletzt wurde niemand.

Die Sachschäden belaufen sich auf circa 25.000 Euro. Die Fahrbahn ist derzeit blockiert. Eine Umleitung ist eingerichtet (Stand: 08.40 Uhr). Wie lange die Bergungsmaßnahmen andauern, ist derzeit unklar.