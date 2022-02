Ein Fußgänger hat am Samstag (19.02.) eine Sporttasche mit drei toten Hühnern aus dem Ebnisee in Kaisersbach gezogen. Das berichtet die Polizei am Dienstagnachmittag.

Ermittlungen laufen

Den Angaben zufolge sah der Fußgänger die Tasche im Uferbereich des Sees, zog sie an Land und öffnete sie. Dabei entdeckte er die drei toten Tiere und informierte die Polizei. Laut Bericht ist noch unklar, ob die Hühner ertränkt oder bereits tot in den See geworfen wurden.

Die