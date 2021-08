Katze hängt tot am Gartenzaun in Bittenfeld: Polizei sucht dringend Zeugen

Bereits am Freitagnachmittag (06.08.) wurde in Waiblingen-Bittenfeld in der Verlängerung der Römerstraße eine tote Katze gefunden. Wie die Polizei mitteilt, hing das Tier an einem Gartenzaun etwa 800 Meter nach dem Ortsausgang.

Unter welchen Umständen das Tier zu Tode kam und wer sie an den Zaun brachte, ist bislang völlig unklar. Die Polizei in Schorndorf (Fachbereich der Polizei Gewerbe und Umwelt) sucht daher dringend Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.