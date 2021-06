Katze in Winnenden getötet? Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen (02.06.) gegen 6 Uhr wurde in Höfen eine Katze tot aufgefunden. Das teilte das Polizeipräsidium Aalen am Nachmittag mit. Das Tier lag im Gras neben einem Fußweg, der hinter einem Reitstall in der Straße Ruitzenmühle vorbeiführt.

"Die Katze wurde der Auffindesituation nach zu urteilen vorsätzlich getötet. Es war noch ein entsprechendes Strangulationsutensil am Körper des toten Tieres angebracht", heißt es im Polizeibericht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07195/6940 entgegengenommen werden.