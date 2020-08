Kernen-Stetten: Wäscheständer und Holzbank brennen auf Balkon

In Kernen-Stetten ist am Sonntagnachmittag (09.08.) die Feuerwehr um 16 Uhr zu einem Balkon-Brand in der Langen Straße 52 ausgerückt. Laut eines Polizeisprechers geriet ein Wäscheständer mit Wäsche und eine Holzbank aus bisher ungeklärter Ursache auf dem Balkon im zweiten Stock in Brand.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt laut Polizeisprecher bei vermutlich mehreren tausend Euro, da auch eine Fensterscheibe zu Bruch ging.