Kernen/Stetten: Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus

In der Nacht zum Sonntag ist es in Kernen-Stetten zu einem Feuerwehreinsatz gekommen.

Gegen 3.30 Uhr wurden die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Bühläckerstraße Polizeiangaben zufolge durch einen Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen. In einer Souterrainwohnung war in der Küche - vermutlich aufgrund eines technischen Defekts - ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten das Feuer jedoch ohne fremde Hilfe löschen.

Als die Feuerwehr Kernen mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften eintraf, musste sie nur noch Nachlöscharbeiten durchführen und das Gebäude lüften. Gegen 04.30 Uhr die acht Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR.