Ein Wohnhaus in der Straße Rappenberg in Kirchberg an der Murr ist in der Nacht zum Mittwoch (02.03.) gegen 2.40 Uhr mit Farbe beschädigt worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, ermittelt nun der Staatsschutz.

Den Angaben zufolge wurden mit brauner Farbe befüllte Behältnisse gegen die Fassade des Gebäudes geworfen. Dabei entstanden mehrere Tausend Euro Schaden. "Es ist von einer politisch motivierten Straftat auszugehen, weshalb der Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen