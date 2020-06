Korb: Auto fängt Feuer

Am Samstag gegen 08:50 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem PKW Daimler auf der Straße Im Riebeisen unterwegs, als er plötzlich ein lautes Geräusch aus dem Motorraum vernahm. Unmittelbar nachdem er angehalten hatte, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagmorgen gegen 8.50 Uhr (27.6.2020) ein Auto im Korber Industriegebiet Riebeisen in Brand. Der 40-jährige Fahrer hörte ein lautes Geräusch aus seinem Mercedes und hielt an. Laut Polizeibericht schlugen kurz darauf Flamme aus dem Motorraum. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr aus Korb, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ausgerückt war, stand das Auto in Vollbrand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.