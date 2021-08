Korb: Fahrzeugbrand in Garage

Die Freiwillige Feuerwehr Korb ist am Mittwochabend zu einem Brand in der Korber Dieselstraße ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein Auto in einer Garage Feuer gefangen.

Wie der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Simon Holder mitteilt, waren insgesamt 31 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. Dabei mussten Gasflaschen gesichert werden, die hinter dem brennenden Auto in der Garage gelagert waren. Die Feuerwehr baute nach Angaben von Simon Holder außerdem eine Riegelstellung auf, um ein nahegelegenes Wohnhaus vor den Flammen zu schützen.

Das Feuer ist bereits gelöscht. Eine Brandursache ist laut Feuerwehr zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.