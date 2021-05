Korb: Unbekannte setzen Holzhütte am Kleinheppacher Kopf in Brand

Zu einer Brandstiftung ist es am Sonntag (23.05.) gegen 21 Uhr am Kleinheppacher Kopf gekommen. Nach Angaben der Polizei zündeten Unbekannte eine Holzhütte an einem Grillplatz an. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass nur einige Bretter angekokelt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 - 950 422 entgegen.