Es windet kräftig – dennoch ist die Lage momentan „relativ entspannt“, heißt es bei der Polizei (Stand 07.04., 21 Uhr). Vereinzelt seien umgestürzte Bäume gemeldet worden, überwiegend im Welzheimer Wald, berichtete die Polizei am Donnerstagabend auf Nachfrage weiter. Größere Schäden seien nicht entstanden. In Beutelsbach war die Feuerwehr im Einsatz, weil die Straße Richtung Schönbühl in Beutelsbach von umgestürzten Bäumen und Gestrüpp blockiert war.