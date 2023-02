Kurioser Einsatz in Weinstadt: 10-Jähriger von Feuerwehr aus Waffenschrank befreit

Kurioser Feuerwehreinsatz in Weinstadt am Mittwochnachmittag (08.02.): Ein 10 Jahre alter Junge musste in einem Baumarkt in der Kalkofenstraße von den Einsatzkräften mit schwerem Gerät aus einem Waffenschrank befreit werden. Wie kam der Junge überhaupt in sein Gefängnis?

Auch der Master-Code half nicht weiter

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hatten sich einige Kinder im Spiel gegenseitig und wiederholt in einen Waffenschrank eingesperrt. "Als sich ein 10-jähriger Junge darin einsperren ließ, konnte der Waffenschrank aus unerklärbaren Gründen nicht mehr geöffnet werden", heißt es im Polizeibericht.

Die Tür konnte laut Polizeiangaben auch mit dem Master-Code nicht geöffnet werden. Daraufhin wurde die örtliche Feuerwehr verständigt. Die rückten mit schwerem Gerät an und öffneten den Schrank. Der Junge blieb bei dem Einsatz unversehrt. Der Schaden am Waffenschrank beläuft sich auf 2500 Euro.