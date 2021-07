Leutenbach: Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Am Samstagabend (10.07.) gegen 19.45 Uhr kam es in der Asylunterkunft in der Straße Am Mühlefeld in Leutenbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern im Alter von 25 und 26 Jahren.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilet, kam es ersten Ermittlungen zufolge im Gerangel zwischen den beiden Männern auch zum Einsatz eines Messers. Der 26-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.