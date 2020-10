Die Feuerwehr wurde in der Nacht zum Mittwoch (6.10.) gegen 1.30 Uhr zu drei brennenden Mülltonnen in die Mühlstraße in Kernen gerufen. Zeugen hatten Knallgeräusche gehört, so dass die Polizei davon ausgeht, dass die Mülltonnen mit Böllern angezündet wurden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 07 11 5 77 20 zu melden.