Mann mit Messer: Polizeieinsatz mit mehreren Streifen in Aalen

In der Aalener Eichwaldstraße läuft im Moment (Montag, 16.8, 19.45 Uhr) noch ein Polizeieinsatz mit mehreren Streifen. Grund ist laut Polizeisprecher Robert Kreidler eine Bedrohungslage durch einen Mann mit Messer. Weitere Informationen folgen.

Update:

Weil ein 40-jähriger Mann am Montagnachmittag eine Hausmitbewohnerin verbal bedroht hatte, kam es gegen 16.15 Uhr in der Aalener Eichwaldstraße zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifen. Nachdem die Beamten vor Ort eintrafen, begab sich der Mann, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, mit einem Messer bewaffnet auf eine Dachterrasse. Eine Gefährdung Unbeteiligter konnte die Polizeizei zu diesem Zeitpunkt aber ausgeschließen. Durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos konnte der Mann gegen 19.45 Uhr schließlich festgenommen werden. Er soll nun in eine Fachklinik eingewiesen werden. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.