Medizinischer Notfall am Bahnhof Weinstadt-Beutelsbach: Person gestürzt

Am Bahnhof in Weinstadt-Beutelsbach hat es am Freitagmorgen (23.12.) gegen 07.20 Uhr einen Einsatz von Polizei und Rettungsdienst gegeben. Das bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage unserer Redaktion. Was war passiert?

Am Bahnhof gestürzt

Nach Aussage des Sprechers war ein medizinischer Notfall am Beutelsbacher Bahnhof der Auslöser für den Einsatz. Eine betrunkene Person sei gestürzt, so der Sprecher.