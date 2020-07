Mehrere Notrufe bei der Polizei: Ist das Ufo über Beinstein ein Lenkdrache?

"Das Ufo ist ein Lenkdrachen!" Der Beinsteiner Maik Kasper hat das Flugobjekt schon am frühen Abend von seinem Balkon aus beobachtet und ist sich deshalb sicher, dass er einen Drachen gesichtet hat. Stunden später war es immer noch in süd-westlicher Richtung zu sehen. Der Lenkdrache hatte einen fünf bis sechs Meter langen Nylonschwanz, der wohl, so vermutet er, mit LEDs bestückt war, die bei Nacht im Wechsel grün, pink, gelb und blau leuchteten. Maik Kasper vermutet, dass der Drache wohl in einem Garten etwa zwischen der Beinsteiner Kirche und dem Waiblinger Festplatz befestigt war, weil dieser über so viele Stunden am Himmel flog. "So lange könne keiner eine Drachenschnur in der Hand halten", meint er. Die Höhe, in der sich der Lenkdrache bewegte, sei, so schätzt er, etwa 150 Meter gewesen.

Mehrere Notrufe bei der Polizei

Gegen 22 Uhr sind am Dienstagabend (21.07.) bei der Polizei zehn bis 15 Notrufe eingegangen. Die Anrufer wollen im Bereich Beinstein Lichtstrahlen beziehungsweise ein beleuchtetes Flugobjekt mit einem verschiedenfarbig umlaufenden Lichtring gesehen haben. Tatsächlich konnten auch die diensthabenden Polizeibeamten das Objekt am Himmel erkennen. Der Sprecher der Polizei Aalen berichtet, dass das langsam schwebende Objekt wegen der Entfernung in seiner Form schlecht zu beschreiben sei. Allerdings schätze man, dass es eine Größe von zehn bis 15 Metern habe und in etwa 100 Metern Höhe unterwegs sei. Am Abend waren mehrere Streifen im Einsatz, die versuchen, den Standort des Objektes auszumachen. Zudem ist ein Hubschrauber unterwegs, schließlich handle es sich um eine "Störung der Flugsicherheit". Die Beamten vermuteten am Abend schon, dass es sich nicht um außerirdische Besucher handelt, sondern gehen davon aus, dass das Objekt irdischen Ursprungs ist.