Mehrere Verletzte nach Unfall auf Landesstraße

Schorndorf.

Bei einem Unfall am Mittwochmittag auf der Landesstraße zwischen Schorndorf und Oberberken sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 50-jähriger Lkw-Fahrer nach rechts auf einen Feldweg abbiegen, wobei er eventuell seinen Blinker zu spät setzte. Deshalb sei wohl eine 23 Jahre alte Golf-Fahrerin auf den Lkw aufgefahren. Ihr Fahrzeug wurde anschließend auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo sie mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 58-jährigen Mannes kollidierte, so die Polizei. "Durch umherfliegende Trümmerteile wurde auch noch der Renault einer 66-Jährigen beschädigt, die hinter dem Golf ebenfalls in Richtung Schorndorf unterwegs war."

Die Fahrerin im Golf sowie deren Tochter, die sich ebenfalls im Pkw befand, wurden wie der Mercedes-Fahrer beim Unfall leicht verletzt. Am Golf und am Mercedes entstand Totalschaden, beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die L 1147 musste bis zur Räumung der Unfallstelle in beide Richtungen komplett gesperrt werden.