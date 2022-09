Missglückte Landung am Sonntag (4.9.) bei Aspach: Kleinflugzeug-Pilot unverletzt

Aufruhr am Segelfluggelände Völkleshofen bei Aspach (Rems-Murr-Kreis) am Sonntag: Dort ist offenbar gegen 17.30 Uhr ein Kleinflugzeug abgestürzt - wobei ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen am späten Sonntagabend sagte, er "würde eher von einer missglückten Landung sprechen", als von einem Absturz.

Pilot und Passagier unverletzt

Nach Informationen der Polizei ist bei dem Unfall lediglich ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro am Flugzeug entstanden. Sowohl der 61-jährige Pilot als auch sein 62-jähriger Passagier seien unverletzt geblieben, so der Polizeisprecher.

Der Mann hatte wohl beim Landeanflug mit einer Flügelspitze die Pflanzen auf einem Maisfeld neben dem Flugplatz touchiert und war so mit seiner Maschine aus dem Gleichgewicht geraten. Am Flugplatz waren sowohl Polizei (mit Hubschrauber) als auch Feuerwehren aus der Umgebung und Rettungskräfte im Einsatz.