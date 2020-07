Motorradfahrer verliert unzählige Geldscheine in Murrhardt

Für einen Geldsegen sorgte ein Motorradfahrer auf der L 1066 zwischen Hausen und Wahlenmühle in Murrhardt am Montag (13.07.). Wie die Polizei mitteilt, hatten eine Radfahrerin sowie ein weiterer Verkehrsteilnehmer beobachtet, wie der vorbeifahrende Motorradfahrer um 16.30 Uhr auf der L 1066 Geldscheine verlor. Die beiden sammelten die Scheine ein und gaben diese anschließend bei der Murrhardter Polizei ab. Ein weiterer Autofahrer, der mit einem schwarzen Kleinwagen vorbeikam, soll, gemäß den Angaben der Zeugen, ebenfalls Geldscheine in noch unbekannter Höhe eingesammelt haben. Dieser Autofahrer als auch der Eigentümer der Geldscheine werden gebeten, sich bei der Polizei in Murrhardt unter der Telefonnummer 07192/5313 zu melden.