Murrhardt-Fornsbach: 60 000 Euro Schaden bei Garagenbrand

Am Samstag (06.02.) gegen 15:25 Uhr ist eine Garage in der Schulstraße in Brand geraten.

Bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte laut Polizei ein technischer Defekt an der Batterie eines in der Garage abgestellten Motorrades die Ursache gewesen sein. "Das Feuer breitete sich in der Folge aus, wodurch insgesamt zwei PKW, vier Motorräder und zwei Motorroller beschädigt wurden", so die Polizei. Der Schaden belaufe sich insgesamt auf etwa 60 000 Euro.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr Murrhardt, die mit fünf Fahrzeugen und 32 Mann ausgerückt war, schnell gelöscht werden.