Murrhardt: Roller prallt gegen PKW

In der Straße Kirchrain in Murrhardt ist am Sonntagmorgen (22.05.) gegen 10.15 Uhr ein 68-jähriger Rollerfahrer gegen einen VW geprallt.

Bremsen hatten nicht funktioniert

An dem Roller hatte laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen die Bremsen nicht funktioniert. "Der Rollerfahrer stürzte nach dem Aufprall zu Boden und verletzte sich", heißt es weiter im Polizeibericht.

Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Durch die Feuerwehr Murrhardt musste aus dem Roller ausgelaufenes Benzin gebunden werden.