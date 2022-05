Die Feuerwehr ist am Montag (2.5.) gegen 1.50 Uhr mit vier Fahrzeugen und 22 Mann zu einer Wohnung in der Nägelestraße in Murrhardt ausgerückt.

Wie die Polizei berichtet, kam es an einem Ölofen zu einer Verpuffung und starker Rauchentwicklung. Die Bewohnerin blieb unverletzt. Es entstand kein Schaden.