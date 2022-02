Die Kriminalpolizei in Waiblingen hat im Laufe des Donnerstags (24.02.) einen 23-Jährigen festgenommen. Das gibt die Polizei in einer Meldung am Freitag (25.02.) bekannt. Der Mann steht im Verdacht, am Donnerstagmorgen in der Umgehungsstraße in Sulzbach an der Murr eine Tankstelle überfallen zu haben.

Maskiert hatte er gegen 9.15 Uhr den dortigen Tankstellenshop betreten, eine Angestellte bedroht und aus der Registrierkasse Bargeld erbeutet.

Wie die Polizei