Nach Personenunfall in Rommelshausen: S-Bahnstrecke ab Waiblingen wieder frei

Die S-Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Endersbach ist musste am Freitagvormittag gesperrt werden. Grund ist laut Polizei ein Personenunfall auf den Gleisen am Ortsausgang von Rommelshausen in Richtung Endersbach.

Bahnverkehr der S2 stark eingeschränkt

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen mitteilt, wurde eine Person von einem Zug erfasst. Laut aktuellem Ermittlungsstand ist die Person am Unfallort verstorben.

Durch den Vorfall kam es zu Verspätungen und Zugausfällen. Um 12.45 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. "Es wird noch zu Folgeverspätungen und -ausfällen kommen, bis dass der S-Bahnverkehr der S2 sich wieder eingetaktet hat", teilte der VVS mit.

Es sind Einsatzkräfte der Bundes- und der Landespolizei sowie Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. Der VVS weist daraufhin, an den Bahnsteigen auf die Lautsprecherdurchsagen zu achten.