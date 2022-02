Im Netto-Discounter in Berglen ist am Dienstagabend (15. Februar) eine Bomendrohung eingegangen. Das meldet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Supermarkt in der Georg-Friedrich-Hänel-Straße wurde daraufhin gegen 21.30 Uhr von der Polizei geräumt.

Keine Auffälligkeiten bei der Durchsuchung

Bei der anschließenden Durchsuchung des Ladens, bei der laut der Pressemitteilung neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Sprengstoffspürhund im Einsatz war, konnten keine