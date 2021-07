Neun Kellerräume in Waiblingen-Hegnach aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Insgesamt neun Kellerräume zweier Mehrfamilienhäuser sind am Mittwoch (28.07.) in der Buchhaldenstraße in Waiblingen-Hegnach aufgebrochen worden. Das teilt die Polizei am Freitagmorgen.

Den Angaben zufolge liegt der Tatzeitraum zwischen 14.0 Uhr und 19.30 Uhr. "Die Höhe des Diebesgutes und der entstandene Sachschaden sind bislang noch nicht bekannt", heißt es in der Mitteilung. Der Polizeiposten Hohenacker nimmt unter der Telefonnummer 07151 82149 Hinweise von Zeugen entgegen.