Oldtimer in Brand geraten: Feuerwehreinsatz in Backnang

In der Eichendorfstraße in Backnang ist am Montagnachmittag (14.06.) kurz vor 15 Uhr ein Oldtimer in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, begann es im Motorraum des VW Karmann Ghia während der Fahrt zu qualmen.

"Der Motor fing dann Feuer", heißt es weiter. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an, um das Feuer zu löschen. Am Oldtimer entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.