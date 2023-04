Oppenweiler: Betrunkener wird handgreiflich und muss festgenommen werden

In Oppenweiler ist ein 37-jähriger Mann am Mittwochvormittag (12.04.) in Polizeigewahrsam genommen worden. Er war stark betrunken und hatte Einrichtungsgegenstände zerstört. Außerdem wurde er gegenüber seiner Lebenspartnerin handgreiflich. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

37-Jähriger verhält sich aggressiv

Weil der Betrunkene weiter Alkohol konsumierte und zunehmend aggressiver wurde, musste er festgenommen werden. Der 37-Jährige wehrte sich. Er bespuckte die Beamten und versuchte sie zu treten. Zudem beleidigte er sie mehrfach. Strafverfahren wurden eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.