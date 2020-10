Papiercontainer neben Grundschule in Weiler zum Stein angezündet - Zeugen gesucht

Bisher unbekannte Täter setzten am Mittwochabend (07.10.) einen Papiercontainer neben der Hausfassade der Grundschule in Weiler zum Stein in Brand. Wie die Polizei berichtet, wurde die Freiwillige Feuerwehr Leutenbach gegen 21.45 Uhr alarmiert und konnte den Brand in der Fröbelstraße mit zehn Einsatzkräften schnell löschen und so ein Übergreifen auf das Grundschulgebäude verhindern. An der Hausfassade entstand ein geringer Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht nun Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 0 71 51 / 95 00 um Hinweise.