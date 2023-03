Plüderhausen: Einbrecher will E-Roller stehlen und wird auf frischer Tat ertappt

In Plüderhausen ist ein Einbrecher am Montagabend (27.03.) auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei mitteilt, brach der 24-Jährige mit Gewalt in eine Gemeinschaftsunterkunft ein und wollte diese mit zwei Elektrorollern verlassen.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Eigentümer der E-Roller bemerkten den Diebstahl und hielten den Mann daraufhin fest. Dabei kam es zum Gerangel, bei dem ein 40-jähriger Eigentümer leicht verletzt wurde. Zeugen verständigten die Polizei. Der Tatverdächtige konnte von den Beamten schlussendlich festgenommen werden.

Der 24-Jährige wurde am Dienstag (28.03.) dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den syrischen Tatverdächtigen wurde wegen räuberischen Diebstahls ein Haftbefehl erlassen. Der 40-Jährige, der bei der Auseinandersetzung mit leichten Verletzungen davon kam, wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Die Ermittlungen zum Fall dauern weiter an.