Die Feuerwehr Plüderhausen ist am Samstagabend (10.12) wegen eines Brandalarms am Seniorenzentrum in der Brunnenstraße ausgerückt.

Alarm ausgelöst: Zu viel Rauch beim Kochen

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Bewohnerin gegen 17.45 Uhr beim Kochen durch starke Rauchentwicklung den Alarm ausgelöst.

Laut Polizei wurde niemand verletzt. Es entstand auch kein Sachschaden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.